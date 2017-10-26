Николай Прохоркин: "Олимпиада? Билет-то куплю, долететь несложно"

Нападающий СКА Николай Прохоркин сказал, что рассчитывает сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2018 года. По мнению форварда, состав Канады без игроков из НХЛ не представляет из себя ничего особенного.

– На Олимпиаду собираетесь?

– Я билет-то куплю, долететь несложно. Время покажет. Хочется очень на Игры, просто даже атмосферу посмотреть, что там происходит. Тем более сейчас у сборной России есть огромнейшие шансы выиграть из-за того, что энхаэловцев не отпустили. Может, конечно, это нам в укор, но что поделать, если это правда? Какие туда канадцы со шведами приедут?

– У Канады ничего так составчик собирается.

– Ну да, ничего. Ничего особенного, ха-ха. А потом уже разбирайся. Медальку повесили, и через 10-15 лет никто не вспомнит, играли ли энхаэловцы на Олимпиаде или нет. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.

Полная версия интервью Николая Прохоркина