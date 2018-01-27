15:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Николай Патрушев: "Действия ВАДА и МОК могут привести к развалу олимпийского движения"

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выразил мнение, что действия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения. 

То, что ВАДА делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения, - цитирует ТАСС Патрушева. - Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы.

Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. ВАДА вместо спорта занимается политикой.

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http://tass.ru/sport/4908204

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Антимайдан

КоньМорозаНеБоится Slim Taller Скорее, мошенники изолируют нас от своего стада,так как мы и честно(в большинстве случаев) выигрываем у терапевтических исключительных официальных допингеров. Да здравствуют ОИ для инкубатора инвалидов!!+++++++++++++++++ Вот про их стадо - это точно. Где возмущение западных спортивных звезд очевидным беспределом? Где мнение этих "свободных личностей"? Западная пропаганда сделала из них стадо, вот и молчат - боятся высказаться против истеричной антироссийской пропаганды. Или - даже подумать против этой пропаганды боятся: допустить, что тот же Макларен - лжец и отрабатывает политический заказ, сотрудничая с ФБР (по данным "Веселых мишек") им и в голову не приходит.

19:50

gruzovik62

мок и вада- не одумаются и не остановятся!! С нашей стороны нужны радикальные меры!! Типа НХЛ - послали о мок далеко и хорошо себя чувствуют!!

18:24

Весёлый©

Раньше надо было молчать.

17:41

alur66

Ты то куда лезешь-делом занимались бы-позорища такого может и не было. Умники без совести и чести.

17:36

NF

Они бы привели... если бы был бойкот. На попятную пошел бы Запад, но капиталы олигархов сделать это не дадут. Кругом измена, трусость и обман...

17:20

PitersS

Олимпийское движение и весь спорт разваливает применение допинга спортсменами, и нашими, и ненашими, а объединяет его борьба с ним. То, что на одной стороне мы, а на другой-весь мир говорит только о том, что кто-то идет не в ногу. Да даже в смысле политики-если все дело в ней, то у нас негодные политики.

17:18

PLUT-IN

Лучше бы следил за разворовывание России.

16:57

PLUT-IN

Ядом не захлебнись фсбшная крыса.

16:56

Zico-wc

Джон....Сильвер, Мы тут.

16:51

Я буду лучше

Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Всё в мире переменчиво и тленно. Настало время и «пяти колец». Забыты идеалы Кубертена. Повсюду правит Золотой Телец. Как в балагане, на дешёвой сцене, Где заправляет дьявол во плоти, Вас нагло опускают на колени И требуют униженно ползти! Для них и ложь, и правда – всё едино! И будет не по правилам игра. Вы веруете в честный поединок, А за столом, напротив – шулера! Они вас поприветствуют у входа, Измазав чёрной грязью – за глаза. У них в руках – краплёная колода, А в каждом рукаве – по два туза. Озлоблена, убога и сутула, Европа вся хронически больна: От имени «Россия» сводит скулы, И бешеная капает слюна. Вновь побеждает «избранная раса», Соперников зажавшая в тиски. И прыгают куски живого мяса… Напичканные допингом куски. У «избранных» есть Право, нет Запрета. Не получилось? Можно повторить! А в качестве примера – эстафета! Всё, как всегда! О чём тут говорить? Вы можете поехать. Ваше право. Решайте сами – быть или не быть. Но знайте, что сегодня Честь Державы Вам легче уронить, чем защитить. И вам уже условия создали, Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд. А если и добудете медали, Не факт, что их потом не отберут. Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Спортивный бой всегда зовёт к экрану. И слава тем, кто победил в бою! Но эти игры я смотреть не стану. Здесь унижают Родину мою.

16:49

SS-1525-Sergey

Патрушев нужно охоту просто организовать на врагов. Завести уголовные дела на этих персонажей и дать команду: "Фас!" И всё олимпийскому движению больше ни что и ни кто угрожать и не подумает!

16:49

КоньМорозаНеБоится

Slim Taller Скорее, мошенники изолируют нас от своего стада,так как мы и честно(в большинстве случаев) выигрываем у терапевтических исключительных официальных допингеров. Да здравствуют ОИ для инкубатора инвалидов!!

16:41

Slim Taller

Паршивую овцу изолируют от стада.Мошенникам не место на празднике спорта.

16:21

Serenky25

Коля, Коля..Что же вы Родченкова то вовремя не зачистили?

16:13

dv2205

что разве ваду не прижать - может легче новое создать без политики

16:07