Николай Патрушев: "Действия ВАДА и МОК могут привести к развалу олимпийского движения"

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выразил мнение, что действия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения.

- То, что ВАДА делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения, - цитирует ТАСС Патрушева. - Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы.

Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. ВАДА вместо спорта занимается политикой.