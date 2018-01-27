Николай Патрушев: "Действия ВАДА и МОК могут привести к развалу олимпийского движения"

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выразил мнение, что действия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения.
- То, что ВАДА делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения, - цитирует ТАСС Патрушева. - Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы.
Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. ВАДА вместо спорта занимается политикой.
Антимайдан
КоньМорозаНеБоится Slim Taller Скорее, мошенники изолируют нас от своего стада,так как мы и честно(в большинстве случаев) выигрываем у терапевтических исключительных официальных допингеров. Да здравствуют ОИ для инкубатора инвалидов!!+++++++++++++++++ Вот про их стадо - это точно. Где возмущение западных спортивных звезд очевидным беспределом? Где мнение этих "свободных личностей"? Западная пропаганда сделала из них стадо, вот и молчат - боятся высказаться против истеричной антироссийской пропаганды. Или - даже подумать против этой пропаганды боятся: допустить, что тот же Макларен - лжец и отрабатывает политический заказ, сотрудничая с ФБР (по данным "Веселых мишек") им и в голову не приходит.
19:50
gruzovik62
мок и вада- не одумаются и не остановятся!! С нашей стороны нужны радикальные меры!! Типа НХЛ - послали о мок далеко и хорошо себя чувствуют!!
18:24
Весёлый©
Раньше надо было молчать.
17:41
alur66
Ты то куда лезешь-делом занимались бы-позорища такого может и не было. Умники без совести и чести.
17:36
NF
Они бы привели... если бы был бойкот. На попятную пошел бы Запад, но капиталы олигархов сделать это не дадут. Кругом измена, трусость и обман...
17:20
PitersS
Олимпийское движение и весь спорт разваливает применение допинга спортсменами, и нашими, и ненашими, а объединяет его борьба с ним. То, что на одной стороне мы, а на другой-весь мир говорит только о том, что кто-то идет не в ногу. Да даже в смысле политики-если все дело в ней, то у нас негодные политики.
17:18
PLUT-IN
Лучше бы следил за разворовывание России.
16:57
PLUT-IN
Ядом не захлебнись фсбшная крыса.
16:56
Zico-wc
Джон....Сильвер, Мы тут.
16:51
Я буду лучше
Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Всё в мире переменчиво и тленно. Настало время и «пяти колец». Забыты идеалы Кубертена. Повсюду правит Золотой Телец. Как в балагане, на дешёвой сцене, Где заправляет дьявол во плоти, Вас нагло опускают на колени И требуют униженно ползти! Для них и ложь, и правда – всё едино! И будет не по правилам игра. Вы веруете в честный поединок, А за столом, напротив – шулера! Они вас поприветствуют у входа, Измазав чёрной грязью – за глаза. У них в руках – краплёная колода, А в каждом рукаве – по два туза. Озлоблена, убога и сутула, Европа вся хронически больна: От имени «Россия» сводит скулы, И бешеная капает слюна. Вновь побеждает «избранная раса», Соперников зажавшая в тиски. И прыгают куски живого мяса… Напичканные допингом куски. У «избранных» есть Право, нет Запрета. Не получилось? Можно повторить! А в качестве примера – эстафета! Всё, как всегда! О чём тут говорить? Вы можете поехать. Ваше право. Решайте сами – быть или не быть. Но знайте, что сегодня Честь Державы Вам легче уронить, чем защитить. И вам уже условия создали, Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд. А если и добудете медали, Не факт, что их потом не отберут. Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Спортивный бой всегда зовёт к экрану. И слава тем, кто победил в бою! Но эти игры я смотреть не стану. Здесь унижают Родину мою.
16:49
SS-1525-Sergey
Патрушев нужно охоту просто организовать на врагов. Завести уголовные дела на этих персонажей и дать команду: "Фас!" И всё олимпийскому движению больше ни что и ни кто угрожать и не подумает!
16:49
КоньМорозаНеБоится
Slim Taller Скорее, мошенники изолируют нас от своего стада,так как мы и честно(в большинстве случаев) выигрываем у терапевтических исключительных официальных допингеров. Да здравствуют ОИ для инкубатора инвалидов!!
16:41
Slim Taller
Паршивую овцу изолируют от стада.Мошенникам не место на празднике спорта.
16:21
Serenky25
Коля, Коля..Что же вы Родченкова то вовремя не зачистили?
16:13
dv2205
что разве ваду не прижать - может легче новое создать без политики
16:07