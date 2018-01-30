18:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Николай Дурманов: "Завтра Родченков объявит, что виноваты пришельцы"

Николай ДУРМАНОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Николай ДУРМАНОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Экс-глава Российской антидопинговой службы, профессор Николай Дурманов прокомментировал "СЭ" новые высказывания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском спорте.
 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге

– Я много узнал, не про нашу допинговую службу и Григория Родченкова, а про наши масс-медиа, – заявил Дурманов. – С таким экстазом все бросились обсуждать бредни о том, что этим всем лично командовал президент страны. А если завтра Григорий Михайлович объявит, что этим занимались пришельцы или рептилоиды? Мы также будем серьезно выяснять. После сказанного им в этот раз даже верившие ему должны задуматься: может он и раньше давал информацию из такого же разряда. Это крайне трудно комментировать, потому что логики и рационального ничего нет.

– Из комедии история Родченкова переходит в жанр абсурда и фарса?

– Действительно. За комментариями можно обратиться к психиатрам, которые профессиональнее все расскажут. Если это акция под наши выборы, тогда политическим технологам можно поставить двойку, потому что это настолько коряво и очевидно. У меня нет уверенности, что олимпийское движение на этом не закончится. Ведь все это держалось на идеалистических представлениях барона де Кубертена, от которых ничего не оставили.

– В западных СМИ утверждают, что Хайо Зеппельт пытается дискредитировать главу МОК Томаса Баха, доказывая его связь с Россией.

– Вариантов куча, и не только в нашем государстве. Одни говорят, что англо-саксы пытаются провести на главную позицию в МОК своего человека. Другие утверждают, что дело в футбольном чемпионате мира, который смотрят миллиарды зрителей. Это грандиозное мероприятие с точки зрения медийности и политического потенциала, и его стремятся не дать нам спокойно организовать. Кто-то упоминает об отголосках вражды между МОК и ВАДА. Остальные уверены, что антидопинговое агентство пострадало от сотрудничества с Американским агентством по борьбе с наркотиками (DEA). Они действительно привлекали людей из США, а те, натренировавшись на латиноамериканских картелях, просто так с хлебного места не слезут.

– Изменилось ли ваше отношение к утверждениям Родченкова?

– С самого начала в его истории было столько ляпов и несуразиц, что мы отмахивались как от глупостей. С другой стороны, последствия были вполне конкретные – спустя два с половиной года мы видим наших ребят в непонятных робах без флага и гимна и отстраненных лидеров. Я иногда задумываюсь, каков самый оптимальный способ поведения в данной ситуации? Выходит, что мы все правильно делаем – терпим и ждем, когда все это закончится. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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механик39

Родченков настоящий патриот .

21:52

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Много раз писал, но повторюсь. Та ссора Фетисова и Дурманова ,когда последний ушел с поста, положила начало нынешнему развалу в этой службе. Он еще тогда предлагал много интересных вещей в плане фарм . поддержки спортсменов в пределах установленных вадиками правил и вообще много чего прогрессивного в этом плане. После него во главе Русада стояли люди не умеющие мыслить стратегически и на научной основе. Проще говоря свои люди, уродченков в итоге оказался вершиной этого айсберга и айсберг перевернулся кверху ногами.

20:39

PLUT-IN

Как любят в России покрывать преступников у власти.

19:49

sukhoy63

фамилия как раз подходящая. чтобы возглавить антидопинговое агентство.

19:34

kozban400

"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану" — Из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова.

19:29

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Да, а сменил ЕГО ТОЖЕ ""кекс"", по фамилии ДРЕВОЕДОВ.......

18:32

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ну вот кому сейчас вылазить с бреднями нет смысла, так это гражданину ДУРМАНОВУ... Являся реальным участником ОБЩЕРОССИЙСКОЙ РЖАКИ, когда ЭТОТ "перец" светился на ТВ - экранах и с умным видом рассуждал о ДОПИНГЕ, а внизу "бежала строка" "Дурманов -- глава Российской антидопинговой службы", СОТНИ ТЫСЯЧ.....ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧ телезрителей ухахатывались перед телевизором...

18:23

Весёлый©

Lol, а что еще ожидать от человека системы. Он же не хочет закончить свою жизнь в ближайшее время во время пробежки в парке. как Синев и Камаев.

18:15

Lars Berger

Одно здравое мнение за последние пару недель.

18:12