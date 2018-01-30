Николай Дурманов: "Завтра Родченков объявит, что виноваты пришельцы"

– Я много узнал, не про нашу допинговую службу и Григория Родченкова, а про наши масс-медиа, – заявил Дурманов. – С таким экстазом все бросились обсуждать бредни о том, что этим всем лично командовал президент страны. А если завтра Григорий Михайлович объявит, что этим занимались пришельцы или рептилоиды? Мы также будем серьезно выяснять. После сказанного им в этот раз даже верившие ему должны задуматься: может он и раньше давал информацию из такого же разряда. Это крайне трудно комментировать, потому что логики и рационального ничего нет.
– Из комедии история Родченкова переходит в жанр абсурда и фарса?
– Действительно. За комментариями можно обратиться к психиатрам, которые профессиональнее все расскажут. Если это акция под наши выборы, тогда политическим технологам можно поставить двойку, потому что это настолько коряво и очевидно. У меня нет уверенности, что олимпийское движение на этом не закончится. Ведь все это держалось на идеалистических представлениях барона де Кубертена, от которых ничего не оставили.
– В западных СМИ утверждают, что Хайо Зеппельт пытается дискредитировать главу МОК Томаса Баха, доказывая его связь с Россией.
– Вариантов куча, и не только в нашем государстве. Одни говорят, что англо-саксы пытаются провести на главную позицию в МОК своего человека. Другие утверждают, что дело в футбольном чемпионате мира, который смотрят миллиарды зрителей. Это грандиозное мероприятие с точки зрения медийности и политического потенциала, и его стремятся не дать нам спокойно организовать. Кто-то упоминает об отголосках вражды между МОК и ВАДА. Остальные уверены, что антидопинговое агентство пострадало от сотрудничества с Американским агентством по борьбе с наркотиками (DEA). Они действительно привлекали людей из США, а те, натренировавшись на латиноамериканских картелях, просто так с хлебного места не слезут.
– Изменилось ли ваше отношение к утверждениям Родченкова?
– С самого начала в его истории было столько ляпов и несуразиц, что мы отмахивались как от глупостей. С другой стороны, последствия были вполне конкретные – спустя два с половиной года мы видим наших ребят в непонятных робах без флага и гимна и отстраненных лидеров. Я иногда задумываюсь, каков самый оптимальный способ поведения в данной ситуации? Выходит, что мы все правильно делаем – терпим и ждем, когда все это закончится. (Евгений БЕЛОУСОВ)
механик39
Родченков настоящий патриот .
21:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Много раз писал, но повторюсь. Та ссора Фетисова и Дурманова ,когда последний ушел с поста, положила начало нынешнему развалу в этой службе. Он еще тогда предлагал много интересных вещей в плане фарм . поддержки спортсменов в пределах установленных вадиками правил и вообще много чего прогрессивного в этом плане. После него во главе Русада стояли люди не умеющие мыслить стратегически и на научной основе. Проще говоря свои люди, уродченков в итоге оказался вершиной этого айсберга и айсберг перевернулся кверху ногами.
20:39
PLUT-IN
Как любят в России покрывать преступников у власти.
19:49
sukhoy63
фамилия как раз подходящая. чтобы возглавить антидопинговое агентство.
19:34
kozban400
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану" — Из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова.
19:29
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Да, а сменил ЕГО ТОЖЕ ""кекс"", по фамилии ДРЕВОЕДОВ.......
18:32
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ну вот кому сейчас вылазить с бреднями нет смысла, так это гражданину ДУРМАНОВУ... Являся реальным участником ОБЩЕРОССИЙСКОЙ РЖАКИ, когда ЭТОТ "перец" светился на ТВ - экранах и с умным видом рассуждал о ДОПИНГЕ, а внизу "бежала строка" "Дурманов -- глава Российской антидопинговой службы", СОТНИ ТЫСЯЧ.....ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧ телезрителей ухахатывались перед телевизором...
18:23
Весёлый©
Lol, а что еще ожидать от человека системы. Он же не хочет закончить свою жизнь в ближайшее время во время пробежки в парке. как Синев и Камаев.
18:15
Lars Berger
Одно здравое мнение за последние пару недель.
18:12