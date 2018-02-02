Николай Дурманов: "Оголтелость ВАДА - работа наркополицейских из США"

Бывший глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов в интервью "СЭ" раскритиковал работу ВАДА. По его словам, одной из причин агрессивной деятельности агентства является сотрудничество с Drug Enforcement Administration - управления по борьбе с наркотиками США.

- Несколько лет назад ВАДА привлекло к своим мероприятиям людей из Drug Enforcement Administration, - рассказал Дурманов. - И это очень серьезные ребята, которые, проработав несколько лет, раскопали внутренние делишки ВАДА и начали публиковать статьи. В них был такой посыл: оказывается, ВАДА – никчемная организация, делами она не занимается, ни на кого нападать не собирается, а намерена со всеми дружить, а руководство агентства воспринимает себя частью мирового сообщества, а не западного образа жизни.

Поэтому оголтелость ВАДА и полное пренебрежение собственными правилами – работа тех самых наркополицейских из США, которые до этого работали в Колумбии, Мексике, где боролись с наркокартелями. Сработало старое правило: власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Дурманова