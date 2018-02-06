Николь Ховерц: "К 15 россиянам, оправданным CAS, мы применяли все критерии индивидуально"

Глава рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Ховерц заявил, что дела россиян, которых оправдал CAS, рассматривались индивидуально, а не группой. Вчера стало известно, что МОК отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных 13 спортсменов и двух тренеров

- К 15 россиянам (из них 13 атлетов и 2 тренера), оправданным CAS, мы применяли все критерии индивидуально, - цитирует Inside the Games Ховерца. - Решение по ним было принято единогласно.

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