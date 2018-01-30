Никита Нестеров: "Сборная России просто едет на Олимпиаду. Перед нами стоят самые высокие задачи"

Защитник сборной России Никита Нестеров подчеркнул, что команда находится в приподнятом настроении перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. По словам хоккеиста, перед россиянами стоят самые высокие задачи.

– Все вместе собрались, работаем. Все позитивно, – приводит RT слова Нестерова. – Хорошие тренировки, интенсивные, веселые. Перед нами стоят самые высокие задачи.

Ограничения на Играх? Мы не обращаем внимания. Мы просто едем. Не будем нигде размещать флаг, если только после Олимпиады.

Илья Ковальчук: "Даже читать не буду правила МОК для наших спортсменов"