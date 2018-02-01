Никита Крюков: "Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду"

Российский лыжник Никита Крюков отметил, что чувствует радость после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. Вместе с тем, Крюков не поедет на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

- Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня, - заявил Крюков в эфире "60 минут". - Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду. Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд. Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

Ранее ОКР направил в МОК список, в котором попросил организацию направить приглашения 15 спортсменам. Никита Крюков в этот список не вошел.

Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага? //

Наталья Матвеева: "Вся сборная сейчас в невероятном настроении" //

Павел Колобков: "В правительстве все поздравляют друг друга"