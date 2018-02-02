Никита Крюков: "Не готов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" отметил, что отказался от участия в Играх-2018 из-за того, что не готов выступать под нейтральным флагом. Также он не собирается навязывать свою точку зрения.
– Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом, – отметил Крюков. – Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили.
– С кем-то из коллег обсуждали свой поступок?
– Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю. (Андрей СИЗЯКИН)
AndreyV
Kortvv Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор. ________________ У нас читаются фигурка и хоккей. Фигурка больше шоу, а у хоккеистов слишком нормальные отношения с ИИХФ чтобы за их счет демонстрировать. Напомню, что именно хоккейный мир первый поддержал Россию
10:25
MrBastarD80
Нормальный человек а не сборище помоек тех кто едет преклонять колени перед западом.
10:18
lexx2_
Уважаю!
09:29
Kortvv
Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор.
09:26
shur
DmitrySamara Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну__________________ Наоборот! Они только и добиваются, чтобы наших не было на Олимпиаде. А русские не сдаются. И это докажут в Корее!
08:27
DmitrySamara
Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну.
07:22
igorx70
А что,он имел приглашение?Или гордо отказался от недоступного?
07:07
vit 72
Вообще то, это нарушение олимпийской хартии. На ОИ спортсмены должны выступать за себя. Я бы вообще убрал все государственные флаги и гимны с ОИ. Иначе всё превращается в патриотический трэш. Причём со всех сторон.
07:03
Крым наш!
Молодец! Настоящий гражданин! В отличии от этого белофлажного стада.
06:37
Алекс Ферги
И я поддержу! У Человека есть позиция! Родины и Чести.
04:00
Сергей_77
Вот это - Мужик, способный на поступок. А не какие-то там балаболки, кричавшие ещё полгода назад, что главное для них - страна, что пашут они для того момента, когда стоят на пьедестале и слышат российский гимн.
03:06
Торпедо (Горький)
И так должны были поступить ВСЕ сборники! Без исключения!
02:33
top220
Молодец! Достоин уважения!!!
00:58