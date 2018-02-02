00:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Никита Крюков: "Не готов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом"

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Никита КРЮКОВ не хочет выступать без флага.Никита Крюков: "Под триколором поехал бы на Олимпиаду, под нейтральным - никогда!"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" отметил, что отказался от участия в Играх-2018​ из-за того, что не готов выступать под нейтральным флагом. Также он не собирается навязывать свою точку зрения.

– Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом, – отметил Крюков. – Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили.

– С кем-то из коллег обсуждали свой поступок?

– Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Крюкова

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КОММЕНТАРИИ (13)
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AndreyV

Kortvv Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор. ________________ У нас читаются фигурка и хоккей. Фигурка больше шоу, а у хоккеистов слишком нормальные отношения с ИИХФ чтобы за их счет демонстрировать. Напомню, что именно хоккейный мир первый поддержал Россию

10:25

MrBastarD80

Нормальный человек а не сборище помоек тех кто едет преклонять колени перед западом.

10:18

lexx2_

Уважаю!

09:29

Kortvv

Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор.

09:26

shur

DmitrySamara Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну__________________ Наоборот! Они только и добиваются, чтобы наших не было на Олимпиаде. А русские не сдаются. И это докажут в Корее!

08:27

DmitrySamara

Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну.

07:22

igorx70

А что,он имел приглашение?Или гордо отказался от недоступного?

07:07

vit 72

Вообще то, это нарушение олимпийской хартии. На ОИ спортсмены должны выступать за себя. Я бы вообще убрал все государственные флаги и гимны с ОИ. Иначе всё превращается в патриотический трэш. Причём со всех сторон.

07:03

Крым наш!

Молодец! Настоящий гражданин! В отличии от этого белофлажного стада.

06:37

Алекс Ферги

И я поддержу! У Человека есть позиция! Родины и Чести.

04:00

Сергей_77

Вот это - Мужик, способный на поступок. А не какие-то там балаболки, кричавшие ещё полгода назад, что главное для них - страна, что пашут они для того момента, когда стоят на пьедестале и слышат российский гимн.

03:06

Торпедо (Горький)

И так должны были поступить ВСЕ сборники! Без исключения!

02:33

top220

Молодец! Достоин уважения!!!

00:58