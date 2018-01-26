Никита Крюков: "CAS допрашивал российских лыжников на основе показаний Родченкова"

Российский лыжник Никита Крюков рассказал о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) во время слушания по апелляциям российских лыжников на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх допрашивал спортсменов на основе показаний информатора ВАДА Григория Родченкова.

- Будем надеяться, что дождливая погода - это хорошая примета - цитирует ТАСС Крюкова. - Выходим биться за правду, поэтому настроение боевое. Арбитраж не давит на нас, вопросы были касательно обвинений со стороны Родченкова, все в пределах этих показаний. Надеемся на справедливое решение, потому что мы правы, будем верить, что нас оправдают.

Стратегия у адвокатов, нам задают вопросы, мы на них отвечаем, можем добавить что-то от себя. Самое обидное, если нас не услышат. Сейчас рано что-то говорить, давайте дождемся решения, а уже потом будем говорить о его справедливости.

Напомним, 22 января в Женеве начались слушания по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР