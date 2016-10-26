НХЛ инспектирует спортивные объекты Олимпийских игр-2018

Представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Южную Корею с целью ознакомления с ходом подготовки спортивных объектов к Олимпийским играм в Пхенчхане, сообщает NBC Sports со ссылкой на AP. На данный момент лига не приняла окочнательного решения по поводу участия энхаэловцев в Играх-2018.

Делегация НХЛ, в которую входят вице-президент по реализации международной стратегии лиги Линн Уайт и операционный менеджер Дэн Крейг, в чевтерг и в пятницу проведет инспекцию арен в пригороде Пхенчхана - Канныне . По информации издания, в процедуре ознгакомления с готовностью спортивных объектов также примут участие члены Ассоциации игроков НХЛ Сандра Монтейро и Мэтью Шнайдер, а также представители IIHF Ханнес Эдер и Кристиан Хофстеттер.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказал мнение о том, что лига сомневается в положительном решении вопроса об участии игрков заокеанских клубов в олимпийском хоккейном турнире на Играх-2018.