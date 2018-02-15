Председатель оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом сообщил, что несколько человек обратились за помощью после урагана в Пхенчхане. Напомним, вчера на город обрушился сильный ураган, из-за чего был закрыт Олимпийский парк.

"Вчера несколько человек обратились за врачебной помощью, в том числе трое зрителей на объектах. Но речь идёт о царапинах и синяках, их тут же отпустили домой. Утром скорость ветра нормализовалась, угрозы нет. Мы работаем в штатном порядке", – отметил представитель оргкомитета. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Ураган на Олимпиаде. Фото, видео //

Ураган в Корее. Из-за ветра закрыли олимпийский парк и отменили биатлон