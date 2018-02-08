Недалеко от Олимпийской деревни случился пожар

Сильный пожар случился недалеко от Олимпийской деревни в Корее. Как сообщает The Mirror, загорелось одно из высотных зданий, которое строится в Ганьнуне. По сообщениям местных властей, никто не пострадал, хотя в районе Олимпийской деревни сильная задымленность.
По данным источника, уведомления о возгорании получили многие журналисты, находящиеся в районе Олимпийской деревни. Напомним, 9 февраля состоится церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане.
Feuer in Gangneung, in Sichtweite von Athleten- und Mediendorf. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/RGhntbn841– Thilo Neumann (@thiloneumann) 8 февраля 2018 г.
Looks like an apartment fire near Gangneung Media Village. pic.twitter.com/yqjVrfGm0k– Dan Barnes (@sportsdanbarnes) 8 февраля 2018 г.
Bathet30
Сейчас начнут кричать, что это русские развлекаются. А всякие из МОКа будут это доказывать.
14:21