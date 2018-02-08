Недалеко от Олимпийской деревни случился пожар

Сильный пожар случился недалеко от Олимпийской деревни в Корее. Как сообщает The Mirror, загорелось одно из высотных зданий, которое строится в Ганьнуне. По сообщениям местных властей, никто не пострадал, хотя в районе Олимпийской деревни сильная задымленность.

По данным источника, уведомления о возгорании получили многие журналисты, находящиеся в районе Олимпийской деревни. Напомним, 9 февраля состоится церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане.