Найджел Доус: "Никто не любит допинговые скандалы"

Форвард "Барыса" Найджел Доус в интервью "Известиям" назвал невезением допинговые атаки на Россию. 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом.

– Как вы отнеслись к допинговым атакам на Россию и решению МОКа допустить наших атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом?

– Думаю, это невезение. Никто не любит такие скандалы. Разрешить спортсменам ехать на Игры под нейтральным флагом, если они этого хотят, – правильно. Часто у атлетов не бывает другого шанса. Иногда они всю жизнь работают, чтобы попасть на Олимпиаду. Было бы несправедливо отбирать такую возможность у спортсменов, которые столько лет тренировались. Думаю, многие согласятся ехать под нейтральным флагом. Конечно, они разочарованы, что не могут представлять свою страну, но в то же время у них все-таки есть возможность попасть на турнир. Знаю, что для российских хоккеистов это важный год. Они хотели бы выиграть золотые медали, и у них будет возможность сделать это.