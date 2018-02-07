Наталия Гарт: "Вердикт CAS затягивается, но что поделать?"

Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт не стала давать прогноз на вердикт ad hoc Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассматривает дела о допуске 47 российских олимпийцев. В то же время она добавила, что спортсмены продолжают готовиться к Играм-2018.

- Прогнозов на вердикт никаких нет, - отметила Гарт.

- Не кажется ли вам, что вердикт затягивают?

- Конечно, кажется, но что поделать? Верим, боремся до последнего.

- Спортсмены продолжают готовиться?

- Конечно. Надежда умирает последней. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток