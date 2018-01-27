Наталия Гарт: "У Ивановой сумасшедший настрой добиться побед как в суде, так и на трассе"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сказала, что любая медаль чемпионата Европы стала бы для Татьяны Ивановой успехом. Россиянка на турнире в Латвии заняла первое место.

Напомним, в конце декабря 2017 года МОК принял решение о пожизненном отстранении Ивановой от выступления на Олимпийских играх. Саночница оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слушания прошли 25 января, после чего у нее был один день на тренировочные заезды на трассе в Латвии. Ожидается, что вердикт CAS по делу Ивановой будет озвучен на следующей неделе.

- Мы пережили с Татьяной такую сложную неделю, нам пришлось поехать в Женеву и ходить на заседания в Спортивном арбитражном суде, - цитирует ТАСС Гарт. - Таня испытала очень серьезную психологическую нагрузку, у нее было очень мало тренировочных заездов. Она изначально была не в равных условиях со своими соперницами. Но Иванова сумела собраться, она просто боец, я ей невероятно горжусь.

Любая медаль в Сигулде после всего пережитого была бы для Татьяны успехом. Но я была уверена в ее победе. У нее сумасшедший настрой сейчас добиться побед как в суде, так и на трассе.

Все наши иностранные коллеги относятся с уважением к тому, как Татьяна с достоинством переживает все эти проблемы и не опускает руки. Мне кажется, что ее еще больше стали уважать.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.