Наталия Гарт: "Прыгала и кричала от радости после решений CAS об оправдании наших спортсменов"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт верила в положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх. По ее словам, юристы сработали на отлично, защищая атлетов.

– Я очень сильно радовалась такому решению. Прыгала от радости и кричала, – сказала Гарт. – Верила, что суд примет такое решение. Я присутствовала на всех заседаниях и общих слушаниях с понедельника по четверг и верила в наших спортсменов, незаконно отстраненных, в наших адвокатов, которые выложились на полную катушку. Считаю, что юристы отлично сработали, защищая российских спортсменов.

Хотела бы поблагодарить судей, которые отнеслись к нам совершенно непредвзято. Они задавали разные вопросы и было видно, что они не принимают заранее чью-то сторону. Судьи нейтрально пытались докопаться до истины. Поэтому я была уверена, что решение будет вынесено справедливое. Очень благодарна за это. Тем не менее, оправдали не всех. Мне очень жаль, что так получилось, но частичные оправдания, это лучше, чем ничего. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее сегодня CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014. Кроме того, спортсменам вернули их награды, завоеванные в Сочи.

CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад