Наталия Гарт: "Останется ли Демченко в Корее? Туристом ему быть не запрещено"

Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт назвала вердикт CAS, который отклонил апелляции 47 спортсменов из России на неприглашение на Олимпиаду в Корею. В то же время она добавила, что спорт перестал быть нейтральным по отношению к политике.

– Не знаю, как оценивать решение CAS, честно, – сказала Гарт. – В целом могу сказать, что все это несправедливо. Спорт призван объединять людей, а тут… Нужно бороться на спортивной арене, а не на судебной. Поэтому в целом эта ситуация крайне негативная для всего спорта.

– Пойдете в гражданские суды?

– Вероятно, пойдем. Сейчас подумаем с нашими юристами и примем решение. Сходу пока сложно сказать. Но вообще абсолютно естественно, что люди, которые ничего не нарушали, хотят бороться за справедливость.

– В каком состоянии Альберт Демченко, который выступал на заседании CAS?

– С ним все в порядке. Он продолжит работать на благо нашей команды и всего российского спорта.

– Он покидает Корею?