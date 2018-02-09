Наталия Гарт: "Останется ли Демченко в Корее? Туристом ему быть не запрещено"

Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт назвала вердикт CAS, который отклонил апелляции 47 спортсменов из России на неприглашение на Олимпиаду в Корею. В то же время она добавила, что спорт перестал быть нейтральным по отношению к политике.
– Не знаю, как оценивать решение CAS, честно, – сказала Гарт. – В целом могу сказать, что все это несправедливо. Спорт призван объединять людей, а тут… Нужно бороться на спортивной арене, а не на судебной. Поэтому в целом эта ситуация крайне негативная для всего спорта.
– Пойдете в гражданские суды?
– Вероятно, пойдем. Сейчас подумаем с нашими юристами и примем решение. Сходу пока сложно сказать. Но вообще абсолютно естественно, что люди, которые ничего не нарушали, хотят бороться за справедливость.
– В каком состоянии Альберт Демченко, который выступал на заседании CAS?
– С ним все в порядке. Он продолжит работать на благо нашей команды и всего российского спорта.
– Он покидает Корею?
– Посмотрим. Как туристу ему тут быть не запрещено (смеется). В олимпийской деревне он не живет, так что он в Пхенчхане, как турист. (Андрей СИЗЯКИН)