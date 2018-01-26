Надежда Сергеева: "Все и так знают, что мы из России! Будем биться"

Российская бобслеистка Надежда Сергеева призналась, что раздумывала над тем, каково выступать на Олимпиаде без государственных флага и гимна. Спортсменка отметила, что команда настраивается на то, чтобы принять участие в Играх в Корее.

Напомним, 23 января многие российские спортсмены не получили от МОК допуск к участию в Играх в Корее.

– Переживаем за наших недопущенных на Игры спортсменов, – цитирует Твиттер ОКР Сергееву. – Мы настроены ехать и сражаться, хотя были сомнения и внутренний протест: как выступать без флага, гимна своей страны? Но потом пришло осознание: все и так знают, что мы из России! Будем биться.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.