На Олимпиаде-2018, скорее всего, будут использованы пробирки старого образца

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сказал, что на Олимпийских играх 2018 года, скорее всего, будут использоваться пробирки для допинг-проб старого образца. 1 февраля ВАДА рекомендовало международному комитету отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио. Такая директива связана с тем, что пробирки нового поколения легко вскрыть, не оставив следов.

- ВАДА несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб, - цитирует "Р-Спорт" Адамса. - Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

ВАДА признало несовершенство системы хранения допинг-проб несовершенна //

ВАДА рекомендовало использовать пробирки старого образца