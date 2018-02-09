На корейском ТВ в трансляции открытия Игр вместо французского флага показали флаг России

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане все-таки не прошла без демонстрации флага России, который под запретом из-за дисквалификации ОКР. Дело в том, что во время трансляции торжественного мероприятия, во время представления Франции, на корейском телевидении были показаны титры с флагом России.
Напомним, что россияне, выступающие в специальном статусе олимпийских атлетов из России, выходили на церемонии открытия под олимпийским флагом.
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ну, всё... Срочно дисквалить корейское ТВ и департировать его в нашу/рашу... На каналы холдинга "Сачт ТВ"
17:50
Slim Taller
И это очередная победа русского мира.Жаль,что корейское телевидение у нас не транслируется.Так хотелось на флаг посмотреть.
17:32
ValeraK
Теперь каждая нелепая ошибка воспринимается как повод для гордости и патриотизма. России унизили и поимели, а руководство страны только развело руками и ничего не смогло противопоставить! Ищут теперь искорки радости, как дети малые.
16:49
Pyatochok
Лягушата в знак протеста откажутся от участия в шабаше Баха!
16:26
Igrok Igorek
Спасибо им!
16:16
Весёлый©
Забаньте Фуркада.
16:14
Несвин
Без России никуда. Какая к черту олимпиада без России.
16:11
Алексей Д.
Русские хакеры.
16:03
shpasic
русский с корейцем - братья навек)) троллят Членов МОК.))
16:01