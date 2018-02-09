15:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

На корейском ТВ в трансляции открытия Игр вместо французского флага показали флаг России

Кадр из трансляции корейским ТВ церемонии открытия Олимпиады. Фото "СЭ"
Кадр из трансляции корейским ТВ церемонии открытия Олимпиады. Фото "СЭ"
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Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане все-таки не прошла без демонстрации флага России, который под запретом из-за дисквалификации ОКР. Дело в том, что во время трансляции торжественного мероприятия, во время представления Франции, на корейском телевидении были показаны титры с флагом России.

Напомним, что россияне, выступающие в специальном статусе олимпийских атлетов из России, выходили на церемонии открытия под олимпийским флагом.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ОАР-овцы -- гоу хоум

Ну, всё... Срочно дисквалить корейское ТВ и департировать его в нашу/рашу... На каналы холдинга "Сачт ТВ"

17:50

Slim Taller

И это очередная победа русского мира.Жаль,что корейское телевидение у нас не транслируется.Так хотелось на флаг посмотреть.

17:32

ValeraK

Теперь каждая нелепая ошибка воспринимается как повод для гордости и патриотизма. России унизили и поимели, а руководство страны только развело руками и ничего не смогло противопоставить! Ищут теперь искорки радости, как дети малые.

16:49

Pyatochok

Лягушата в знак протеста откажутся от участия в шабаше Баха!

16:26

Igrok Igorek

Спасибо им!

16:16

Весёлый©

Забаньте Фуркада.

16:14

Несвин

Без России никуда. Какая к черту олимпиада без России.

16:11

Алексей Д.

Русские хакеры.

16:03

shpasic

русский с корейцем - братья навек)) троллят Членов МОК.))

16:01