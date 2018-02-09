На корейском ТВ в трансляции открытия Игр вместо французского флага показали флаг России

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане все-таки не прошла без демонстрации флага России, который под запретом из-за дисквалификации ОКР. Дело в том, что во время трансляции торжественного мероприятия, во время представления Франции, на корейском телевидении были показаны титры с флагом России.

Напомним, что россияне, выступающие в специальном статусе олимпийских атлетов из России, выходили на церемонии открытия под олимпийским флагом.