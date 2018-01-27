Мякяряйнен, Экхофф и Дорен-Абер поддержали Юрлову-Перхт

Биатлонисты Мари Дорен-Абер, Тирил Экхофф, Кайса Мякяряйнен, Мартин Отченаш и Антонен Гигонна поддержали россиянку Екатерину Юрлову-Перхт, которая не получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.
Ранее на своей странице в Инстаграме Юрлова-Перхт сообщила о том, что для нее Игры больше не являются видом спорта. Биатлонисты поддержали ее, оставив комментарии к посту. Слова поддержки написали соотечественницы Ольга Вилухина и Светлана Слепцова, а также представительница Казахстана Ольга Полторанина.
– Ожидал, что МОК утвердит твое имя, как и Елисеева. Отказываюсь верить в то, что ты мошенничала, – написал Гигонна. – Это несправедливо. Мне очень жаль.
Екатерина Юрлова-Перхт: "Олимпиада для меня – больше не спорт!
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- Ольга Вилухина
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- Мартин Отченаш
- Антонен Гигонна
- Ольга Полторанина
vsvtjo
При всех ее биатлонных минусах (на фоне лидеров биатлона) биться она умеет и уважения заслуживает
12:00
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А что её поддерживать???? Она САМА ходить умеет....
11:55
xcb
А оно, что? Упала? Бедняжка... Пархать брысь домой в Австрию...
11:40
Свинству Бой!!#
Зато доярки Акимова и ко поедут, чтоб под гомерический хохот соперниц занимать 30+ места
11:32