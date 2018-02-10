"Мы говорим Россия, а не Олимпийский атлет из России". Как американцы обсуждают Игры

Американский болельщик Карл Рид, брат биатлонистки сборной США Джоан Рид, рассказал спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ о своем отношении к сборной России на Олимпиаде-2018. Он выразил надежду, что в ситуации с допуском команды на Игры МОК принял справедливое решение.

– Знаете, когда мы обсуждаем здесь на Играх Россию и ее спортсменов, то так и говорим – Россия, а не "Олимпийский атлет из России". Так что все знают, кто это и откуда, - заметил Рид. - А что касается допинга, то дело в размахе и организации. В США спортсмены, которые употребляют допинг, делают это на свой страх и риск, их не поддерживает государство. И восприятие ситуации в Америке таково, что в России допинговую систему поддерживало государство, тогда как наше государство хотя бы пытается ловить своих нарушителей. Не знаю, насколько это соответствует действительности – может, это все стереотипы СМИ, но так думает большинство. И я надеюсь, что решение МОК справедливо. Еще я рад, что многие чистые спортсмены из России все равно получили возможность приехать и соревноваться.

– Но вот Антон Шипулин не приехал, хотя он чист.

– Жаль, действительно жаль, хотя я не так хорошо знаком с именами из русской команды.

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