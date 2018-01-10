Мутко заявил, что ему не нужна ускоренная процедура рассмотрения апелляции в CAS

Вице-премьер Виталий Мутко не видит необходимости в ускоренной процедуре рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от посещения Игр.

Ранее сообщалось, что апелляция Мутко не будет рассмотрена в ускоренном порядке, а процедура рассмотрения завершится после зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

– Я не запрашивал ускоренной процедуры, мне это не нужно. Все идет в общем порядке, – приводит ТАСС слова Мутко. – Сейчас ускоренная процедура важна для спортсменов. Мы рассчитываем на нормальное разбирательство.

Ранее исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме.

Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве принимать участие в Олимпийских играх.