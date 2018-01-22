Мутко надеется, что молодые спортсмены смогут реализовать свой потенциал на Олимпиаде-2018

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что молодые российские спортсмены сумеют реализовать свой потенциал в ходе Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. По его словам, у сборной России в каждой дисциплине есть атлеты, которые могут "выстрелить".

– У нас в принципе неплохая молодежь сейчас, практически в каждой дисциплине, в каждом виде спорта есть свои звезды, которые могут выстрелить, – приводит ТАСС слова Мутко. – Это Алина Загитова, Евгения Медведева в фигурном катании, Софья Тихонова в прыжках на лыжах с трамплина, есть полностью обновленные команды – бобслей, лыжная сборная, в конькобежном спорте есть относительно молодые и еще не реализовавшие себя до конца Павел Кулижников, Софья Просвирнова.

Мы имеем в каждом виде спорта молодых, перспективных спортсменов, поэтому я надеюсь, что они смогут реализовать свой потенциал. Мы стараемся их абстрагировать от политических скандалов, хотя им сложно, потому что мы до сих пор не знаем, поедут они на Олимпиаду или нет.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014, из-за чего допуск к Олимпиаде в Пхенчхане получат только чистые российские спортсмены. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

– Мы создали рабочую группу, ее возглавляет Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР, – продолжил Мутко. – В понедельник приедут представители МОК, с ними будет обсуждаться список где-то из 258 спортсменов, которые потенциально соответствуют всем критериям. Мы посмотрим, кто, на взгляд МОК, может ехать. По остальным будут обсуждения.