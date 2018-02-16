МПК утвердил заявку лыжниц и биатлонисток России на Паралимпиаду

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские лыжницы и биатлонистки, заявленные для участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане, в полном составе предварительно утверждены в качестве участниц Игр-2018.

– Заявка, поданная по вашей команде, полностью прошла. Это касается и персонала, и спортсменов, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова.

Российские паралимпийцы в лыжных гонках и биатлоне получили от Международного паралимпийского комитета (МПК) квоты для участия лишь в женской части соревнований Паралимпиады-2018.

Ранее МПК решил допустить к Паралимпиаде в Корее атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов. Исполком ПКР принял решение отправить в Корею заявку, в которую будут включены 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих.

В четверг МПК была предварительно зарегистрирована российская делегация (78 человек, из них 30 спортсменов и 7 спортсменов-ведущих) на Игры в Пхенчхане. Еще по 3 спортсменам решение будет принято позднее (по информации МПК, в течение 7-10 дней).

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