МОК зарегистрировал 169 российских атлетов для участия в Играх-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Олимпиаду-2018 Станислав Поздняков сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для выступления на соревнованиях в Пхенчхане. Ранее он отмечал, что число допущенных до Игр атлетов может быть увеличено в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

- МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации, - приводит ТАСС слова Позднякова.

Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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