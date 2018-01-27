МОК зарегистрировал 169 российских атлетов для участия в Играх-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Олимпиаду-2018 Станислав Поздняков сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для выступления на соревнованиях в Пхенчхане. Ранее он отмечал, что число допущенных до Игр атлетов может быть увеличено в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда (CAS).
- МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации, - приводит ТАСС слова Позднякова.
Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
МОК назвал 17 критериев, Россия - 169 олимпийцев //
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Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде //
4 золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане
За Россию без допинга!
top220, неправ в том, что до сих пор война в голове. Камон, дружок, война 73 года назад кончилась, все полицаи, ветераны и пленные померли уже давно или в маразм впали по старости. И кстати, во время той войны против полицаев у нас другого цвета тряпочка была. А за бело-сине-красную тряпочку тогда вообще расстреливали. Предатели наверное были:)
19:42
За Россию без допинга!
Олимпиада в Пхенчхане доказывает для наших "патриотов" цветная тряпочка важнее, чем люди. Им важнее, чтобы их любимая цветная тряпочка мелькала почаще, им плевать на судьбы людей, которые рвут жилы, чтобы эту тряпочку "патриотам" показали. Весь их "патриотизм" заключается не в любви к соотечественникам, а в любви к цветным тряпочкам... стыдоба
18:43
Никто62
And60 Подпишусь на все 100-красава
18:34
kolos249
Нестройными рядами бредут они, нейтральные патриоты евро и доллара!
18:32
Никто62
Куча продажных во главе с тобой-это не те за кого стоит болеть-валите куда хотите-предатели
18:31
fifa_guru
гибЪ гибЪ ура
18:28