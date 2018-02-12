04:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК выделил специальную зону траура в Олимпийской деревне в связи c крушением Ан-148 в Подмосковье

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МОК выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Подмосковье. Напомним, самолет "Ан-148" с 71 человеком на борту разбился в воскресенье после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По словам агента Шуми Бабаева, на борту была девушка хоккеиста  "Адмирала"  Сергея Ильина Дарья Толмасова.

– Мы соболезнуем родным и близким жертвам этой страшной трагедии, – говорится в заявлении МОК. – Те, кто хотят выразить дань уважения погибшим, могут это сделать в специальной зоне траура олимпийской деревни. МОК готов оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180212/1132402459.html?referrer_block=index_daynews2_7

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rocky big

лицемеры...

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