13:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК: время покажет, было ли успешным решение допустить россиян до Олимпиады

Марк АДАМС. Фото REUTERS
Марк АДАМС. Фото REUTERS
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Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подчеркнул: успешным ли было решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпийских игр 2018 года станет ясно со временем.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. По решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года Олимпийский комитет России (ОКР) временно отстранен и на Олимпиаде выступят только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории под нейтральным флагом и по специальному приглашению МОК, которое получили не все спортсмены из России, которые собирались выступить на Играх.

– Сложно судить об успешности решения (допустить российских "чистых" спортсменов до Игр), – цитирует "Р-Спорт" Адамса. – 75 процентов допущенных российских спортсменов не принимали участие в Играх в Сочи, остальные 25 процентов прошли очень строгий отбор. Успешным был ли этот процесс – время покажет. Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае. Мы даем спортсменам шанс воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018/20180203/1131961211.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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top220

О как!!! БОГИ из мок вершат судьбы людей! Политическая инквизиция,граничащая с расизмом и дискриминацией по национальному признаку. Полное позорище!

20:51

sukhoy63

Такое ощущение . что мы вернулись в рабовладельческий строй. А достойны ли эти недочеловеки соревноваться с белыми людьми вобще? Вот что написано на лбу у этого господина.

16:59

Bask71

Очевидно, что цель убрать Россию со всех мероприятий, где она может показать достойный результат.

16:03

bond1951

международный типа олимпийский КИЛЛЕР еще что то вякнул ну теперь брысь под лавку.............

15:10

aдвокат Хиддинк смеётся первым..

Время покажет, останется ли МОК в нынешнем виде или его заменит МКИДВ (международный комитет игр доброй воли)...

14:31