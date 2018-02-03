МОК: время покажет, было ли успешным решение допустить россиян до Олимпиады

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подчеркнул: успешным ли было решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпийских игр 2018 года станет ясно со временем.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. По решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года Олимпийский комитет России (ОКР) временно отстранен и на Олимпиаде выступят только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории под нейтральным флагом и по специальному приглашению МОК, которое получили не все спортсмены из России, которые собирались выступить на Играх.

– Сложно судить об успешности решения (допустить российских "чистых" спортсменов до Игр), – цитирует "Р-Спорт" Адамса. – 75 процентов допущенных российских спортсменов не принимали участие в Играх в Сочи, остальные 25 процентов прошли очень строгий отбор. Успешным был ли этот процесс – время покажет. Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае. Мы даем спортсменам шанс воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту.