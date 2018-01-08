МОК успеет утвердить список российских спортсменов на Олимпиаду-2018 до 28 января

Международный олимпийский комитет (МОК) до 28 января примет решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что комитет своевременно сообщит список приглашенных на Игры в Пхенчхан.
Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду под государственным флагом. Спортсмены, которые ранее не были уличены в использовании допинга, смогут выступить на Играх в статусе OAR (Олимпийские атлеты из России). Решение о том, кто представит страну в Корее, примет специальная комиссия МОК.
"Как указано в пресс-релизе 15 декабря, комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации, - говорится в сообщении МОК. - Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры – 28 января.
Принципы, используемые комиссией по рассмотрению приглашений, включены в решения исполкома МОК. На этих же решениях основывается список персонала и должностных лиц. МОК будет своевременно сообщать список приглашенных".
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180108/1130933516.html
comarof.vas
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
03:16
oleg_spm
Весь мир скорбит, что serrrega не будет смотреть олимпиаду. Зачем ты это пишешь, кому ты интересен, ущербный???
00:04
serrrega
и смотреть не буду эту Олимпиаду
23:27 8 января
serrrega
урод уродцев видит издалека
23:24 8 января
oleg_spm
Пара уродов отписалась))) ваше мнение было так важно)))
22:55 8 января
serrrega
они с благодарностью примут любое число. Ведь они всю жизнь этого ждали. Ничего нет дороже.
20:08 8 января
kolos249
Список нейтральных спортсменов с белыми флажками...
17:49 8 января