МОК требует быстро решить проблему российских флагов на сайте Олимпиады

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил обеспокоенность в связи с появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпиады-2018. Так, например, вчера флаги появились в протоколе женского могула. Напомним, что МОК запретил российским спортсменам использовать любую государственную символику на этих Играх. Атлетов могут наказать даже за лайк фото с флагом в соцсетях.
– Этот вопрос не имеет отношения к спорту, – сказал Адамс. – Он должен быть решен очень быстро. Больше мне тут нечего сказать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Организаторы Олимпиады убрали все российские флаги с официального сайта Игр
кедрнедр1994
На сайте евроспорт висит флаг РФ вот подстава
07:33
Курдин
а в принципе удобно придумали. поставили напротив спортсмена RUS и тем самым подставили спортсмена. спортсмен что то выигрывает и его можно лишить медали. казалось бы при чем тут спортсмен, ведь не он а организаторы поставили РУС. но фишка в том что по идее спортсмен должен не только сам РУС нигде не использовать, но и перестраховаться, отследить, чтобы и другие ассоциировали его не с РУС, а с ОАР.
06:23
ОАР-овцы -- гоу хоум
Предполагалось....... Ещё в день открытия гнать всех 168 надо было домой!!!!!
06:22
Solace.
Как же их корёжит от одного только флага.
06:06