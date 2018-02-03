МОК снял временное отстранение с НОК Бразилии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) снял временное отстранение Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии, информирует Insidethegames. МОК удовлетворен тем, как организация решила вопросы внутреннего управления. В деятельности НОК Бразилии не было обнаружено никаких нарушений.

Напомним, что МОК временно приостанавливал членство НОК Бразилии в связи с расследованием в отношении главы организации Карлоса Артура Нузмана, который ранее был арестован по делу о покупке голосов членов МОК во время выборов Рио-де-Жанейро хозяином Олимпийских игр-2016. Ранее также сообщалось, что полиция расследует возможный подкуп бывшего члена МОК и президента ИААФ Ламина Диака, который якобы должен был получить 2 миллиона долларов через одного из бразильских бизнесменов при помощи Нузмана. Диак фигурирует и в других коррупционных делах.