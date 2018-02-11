МОК: "Российские спортсмены входят в группу высокого риска"

Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт заявил, что у Международного олимпийского комитета есть уверенность в "чистоте" российских атлетов, приехавших на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом, по его мнению, россияне входят в группу высокого риска.
– ОАР уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений, - цитирует "Р-Спорт" Баджетта. - Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда в Пхенчхан, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180211/1132339400.html
kozban400
Если бы у Смирнова и "наших членов МОК" была бы действительно боль за состояние нашего спорта и страну, то они бы ответили на это неумное высказывание чванливого англо-сакса и заставили бы публично извиниться. Если МОК следит за поведением наших спортсменов, то это высказывание серьёзного официального лица МОК иначе как провокационным и оскорбительным не назовёшь!
11:01
vtnsk
Хватит лапшу нам на уши вешать. Если кто из российских спортсменов что-то выиграет, то через пару-тройку лет все равно "найдете" в их пробах какой-нибудь "допинг". Или уже крайний случай - царапины. "Плавали. Знаем"(С)...
09:48
nailsh78
Либо в суды за клевету либо по их подобию запускать пропаганду недочеловеков англосаксонского мирка (они собственно тем и являются совершая бесконечное количество преступлений против человечности). молчание - есть слив и игра за противника.. тут к стенке ставить .
07:48
Contr
На Веселом пробы негде ставить.
07:46
Весёлый©
Если у Знарке взять пробы на допинг, то можно обнаружить семки, корты, абибас, пивасик и два нероссийских гражданства.
07:40