МОК: "Российские спортсмены входят в группу высокого риска"

Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт заявил, что у Международного олимпийского комитета есть уверенность в "чистоте" российских атлетов, приехавших на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом, по его мнению, россияне входят в группу высокого риска.

– ОАР уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений, - цитирует "Р-Спорт" Баджетта. - Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда в Пхенчхан, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска.

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