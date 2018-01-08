МОК продлил срок регистрации спортсменов КНДР на Олимпиаду-2018

МОК продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает Reuters. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал участие северокорейских спортсменов в Играх-2018. Корея и КНДР договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января, чтобы обсудить участие атлетов в Олимпиаде.

- МОК ведет переговоры с обеими сторонами. Продлив срок регистрации, мы оставляем дверь открытой и предлагаем помочь спортсменам, проходяшим отбор, - сказал представитель МОК.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.