МОК приветствует переговоры между КНДР и Кореей по участию атлетов в Олимпиаде-2018

Руководство МОК положительно оценивает переговоры между представителями КНДР и Кореи по участию северокорейских атлетов в Олимпиаде-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МОК. Ранее стало известно, что КНДР отправит делегацию на Игры в Пхенчхан, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

"МОК тепло приветствует предложения, по которым договорились Корея и КНДР. Президент МОК Томас Бах заявил сегодня: "Эти предложения означают большой шаг вперед, совершенный в духе олимпизма". Теперь МОК ждет официальных сообщений и официальных предложений, подготовленных на встрече, состоявшейся во вторник.

Затем МОК обсудит эти предложения, в частности, это касается вопросов участия, количества и фамилий спортсменов из Национального олимпийского комитета КНДР и формата их выступления (флаг, гимн, церемонии и так далее). Мы продолжим вести эти обсуждения позитивным и конструктивным образом. После консультаций МОК примет соответствующие решения", - говорится в заявлении МОК.