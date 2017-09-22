МОК покроет расходы на экипировку спортсменов из КНДР на Игры-2018

Представитель МОК Эммануэль Моро сообщила, что организация поможет КНДР в подготовке спортсменов к Олимпийским играм 2018 года. Она добавила, что МОК готов покрыть расходы страны на экипировку в случае необходимости.

– МОК предоставляет НОК КНДР помощь в подготовке спортсменов к Играм в Пхенчхане, – приводит Reuters слова Моро. – Сейчас МОК договаривается с FIS и ISU о компенсации расходов на участие спортсменов КНДР в квалификационных стартах и тренировочных сборах.

В отборочных соревнованиях примут участие от пяти до десяти атлетов. Окончательное число спортсменов и общая сумма расходов станут известны позже. Все затраты на их участие будут покрыты организацией "Олимпийская солидарность", и это касается снаряжения, если потребуется.

Ранее сообщалось, что КНДР направила протесты в три международные спортивные федерации, пожаловавшись на то, что запросы на покупку оборудования были отвергнуты из-за введенных против страны санкций.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.