МОК пока не обсуждает возможное присуждение Нобелевской премии мира Баху

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что вручение Нобелевской премии мира главе организации Томасу Баху пока не обсуждается. Такая идея была высказана из-за того, что МОК договорился об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде в Корее.

– Официально МОК это не обсуждает, все пока существует на уровне предложения, – цитирует ТАСС Адамса.

В то же время глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро высказалась за то, чтобы Нобелевской премии мира удостоилась объединенная женская команда Кореи по хоккею.

– Сейчас очень непростая политическая ситуация между КНДР и Кореей, – отметила Руджеро. – Поэтому, несомненно, вся страна следит за хоккеем, поскольку в выступлении этой команды есть особый символизм. Спортсменам очень понравилось участвовать в церемонии открытия в качестве единой команды, где они шли вместе, рука об руку.

Я получила очень много позитивных комментариев после этого. Не знаю, достойно ли это Нобелевской премии мира или нет, но сам факт говорит о том, что мы здесь, что мы верим в объединяющую силу спорта. Считаю, что надо их отметить. Многие члены МОК уже поддержали эту идею.

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