МОК пока не обсуждает возможное присуждение Нобелевской премии мира Баху

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что вручение Нобелевской премии мира главе организации Томасу Баху пока не обсуждается. Такая идея была высказана из-за того, что МОК договорился об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде в Корее.
– Официально МОК это не обсуждает, все пока существует на уровне предложения, – цитирует ТАСС Адамса.
В то же время глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро высказалась за то, чтобы Нобелевской премии мира удостоилась объединенная женская команда Кореи по хоккею.
– Сейчас очень непростая политическая ситуация между КНДР и Кореей, – отметила Руджеро. – Поэтому, несомненно, вся страна следит за хоккеем, поскольку в выступлении этой команды есть особый символизм. Спортсменам очень понравилось участвовать в церемонии открытия в качестве единой команды, где они шли вместе, рука об руку.
Я получила очень много позитивных комментариев после этого. Не знаю, достойно ли это Нобелевской премии мира или нет, но сам факт говорит о том, что мы здесь, что мы верим в объединяющую силу спорта. Считаю, что надо их отметить. Многие члены МОК уже поддержали эту идею.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Zwolle
Нобелевская премия уже настолько скомпрометирована, что номинантам впору отмываться от неё, а не радоваться.
10:30
П_о_в_а_р
Читалось. Заслужил. Осталось сделать каминг аут и Нобелевка в кармане.
10:28
Rome22
gruzovik62.... ничего удивительного..все, кто против России и СССР сразу имеют большие шансы на нобелевку... Набоков, Бродский, Солженицын, Пастернак, Алексиевич и т.д.....
09:45
индеец_Джо
В качестве апогея всего этого абсурда можно двинуть кандидатом.
09:37
Slim Taller
"Такая идея была высказана.....". Нашёлся какой-то невменяемый,как и сын юриста,и ляпнул.Закончится Олимпиада,и Северную Корею будут вспоминать в контексте очередного ядерного испытания или пуска ракет.
09:36
gruzovik62
Чего??? баху?? Мир сошел с ума!! Нобель в гробу перевернулся!!!
09:35
echo2011
А что,уже МОК раздает Нобелевские премии?
09:08
shur
Это как Обаме.
08:25