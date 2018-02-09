Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.

"Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам", - говорится в сообщении на странице МОК в Твиттере.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

CAS отклонил иски 47 россиян