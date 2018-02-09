Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.
"Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам", - говорится в сообщении на странице МОК в Твиттере.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics– IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.
Vittorio-049
из какого кармана будут платить 15 млн. фантиков из доллара конторе, под названием мок?
08:59
Весёлый©
CAS продажная, козёл ты!
07:26
dt
Ну, и смотрите теперь сами этот свой позор.
07:15