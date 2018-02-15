МОК осмотрел российский Дом спорта. Претензий нет

Представители МОК осмотрели Дом спорта, который работает в Пхенчхане и является местом, где Россия представляет себя, свой спорт и культуру на Олимпиаде-2018. Об этом сказал Александр Катушев, один из организаторов Дома спорта, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев.

– У МОК были определенные требования по использованию российской символики. Все они были соблюдены. Представители МОК приходили сюда, мы с ними долго общались, они были настроены позитивно. Как видите, Дом спорта успешно функционирует. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

К восьмому дню соревнований на Играх в Корее российская команда занимает 15-е место в медальном зачете. В активе наших спортсменов 5 медалей – 1 серебро и 4 бронзы.

Олимпиада официально была открыта 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018