МОК опроверг информацию о возможном допуске сборной России на Олимпиаду-2018 за 100 миллионов долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о том, что сборная России может быть допущена на Олимпийские игры 2018 года в обмен на 100 миллионов долларов. В организации сообщили, что это является спекуляцией.

"Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было", – приводит "Р-Спорт" слова представителя МОК.

Ранее ряд британских СМИ опубликовал информацию о том, что МОК может допустить российскую национальную команду до Олимпийских игр-2018 при выполнении ряда требований. Одним из них была выплата штрафа в размере 100 миллионов долларов.

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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