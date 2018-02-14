07:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК: ОКР не включил Грязцова и Попова в список для приглашения на Олимпиаду

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МОК объявил, что не имеет отношения к недопуску конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова на Олимпиаду-2018. Как сообщает "Р-Спорт", спортсмены не были включены в список участников Игр по решению Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее стало известно, что Грязцов и Попов подавали апелляцию в CAS на решение МОК о недопуске на Игры, которая была отклонена. Позже они были одобрены комиссией по допуску, но по каким-то причинам не попали в итоговый список допущенных атлетов.

– Общее число спортсменов, имевших право на приглашение на Олимпиаду, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь – Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, – вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде. По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых, – приводит текст заявления МОК "РИА Новости".

МОК ошибочно не допустил двух россиян на Олимпиаду-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180214/1132543126.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Beard

NapoliFC И все сразу поверили и т.д. и т.п. Провокация МОК в чистом виде.......................ПОЧЕМУ МОК НЕ ОШИБСЯ ПРИ ДОПУСКЕ ДВУХ РОССИЯН. ОБЪЯСНЯЕТ ВЫБОРНОВ........................ты на сайте уже давно балаболом числишься,и в очередной раз это подтвердил.

11:12

NapoliFC

И все сразу поверили и т.д. и т.п. Провокация МОК в чистом виде.

10:00

ЛокоМотив

а что вы хотите? ведь во главе ОКР то ли жучка,находящаяся в полной прострации,то ли жучок вредитель,которого надо вытравливать из ОКР

09:40

Slim Taller

Это уровень российских чиновников.

09:27

Chester_9

"прокатили"(

08:01

Весёлый©

Жуков, ты "Д, Б"(с) ???!!!

07:44

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