МОК: ОКР не включил Грязцова и Попова в список для приглашения на Олимпиаду

МОК объявил, что не имеет отношения к недопуску конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова на Олимпиаду-2018. Как сообщает "Р-Спорт", спортсмены не были включены в список участников Игр по решению Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее стало известно, что Грязцов и Попов подавали апелляцию в CAS на решение МОК о недопуске на Игры, которая была отклонена. Позже они были одобрены комиссией по допуску, но по каким-то причинам не попали в итоговый список допущенных атлетов.
– Общее число спортсменов, имевших право на приглашение на Олимпиаду, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь – Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, – вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде. По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых, – приводит текст заявления МОК "РИА Новости".
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180214/1132543126.html
Beard
NapoliFC И все сразу поверили и т.д. и т.п. Провокация МОК в чистом виде.......................ПОЧЕМУ МОК НЕ ОШИБСЯ ПРИ ДОПУСКЕ ДВУХ РОССИЯН. ОБЪЯСНЯЕТ ВЫБОРНОВ........................ты на сайте уже давно балаболом числишься,и в очередной раз это подтвердил.
11:12
NapoliFC
И все сразу поверили и т.д. и т.п. Провокация МОК в чистом виде.
10:00
ЛокоМотив
а что вы хотите? ведь во главе ОКР то ли жучка,находящаяся в полной прострации,то ли жучок вредитель,которого надо вытравливать из ОКР
09:40
Slim Taller
Это уровень российских чиновников.
09:27
Chester_9
"прокатили"(
08:01
Весёлый©
Жуков, ты "Д, Б"(с) ???!!!
07:44