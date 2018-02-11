МОК: Около 2,5 тысяч допинг-проб будет взято во время Олимпиады-2018

Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджет сообщил, что около 2,5 тысяч допинг-проб будет взято у спортсменов во время Олимпиады-2018. По его словам, это самый интенсивный период тестирования в году.
- 2500 тестов будет взято на Олимпиаде, более 1400 - во внесоревновательный период и более 1000 - на соревнованиях, - приводит "Р-Спорт" слова Баджета. - Из них: 1800 проб мочи и 700 анализ крови. Это самый интенсивный период тестирования в году. Это очень важно, но не настолько важно, как тестирование до Игр.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/figure-skating/news/bobrova-solovev-treti-v-korotkom-tance-komandnogo-turnira-olimpiady-2018-1370286/
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из них 2300 у спортсменов из России
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