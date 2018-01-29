МОК одобрил список 80 российских тренеров, допущенных к Олимпиаде-2018. Есть сюрприз

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 80 тренеров в составе делегации "Олимпийских спортсменов из России" для участия в Играх-2018. Ранее стало известно, что в Пхенчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц.

Отметим, что приглашение в качестве тренера сборной России по скелетону получил дисквалифицированный МОК Сергей Чудинов. Он будет единственным представителем тренерского штаба у скелетонистов на Играх.

Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил в качестве спортсмена, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних Игр. Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать 30 января.

Список тренеров, которым будут отправлены персональные приглашения, выглядит следующим образом:

Горные лыжи: Анастасия Попкова, Урбан Планиншек, Янец Хладник, Само Фурлан, Матия Грашич, Деян Полянсек;

Бобслей: Надежда Орлова, Игорь Болберкин, Сергей Журкин, Семен Макаров, Павел Щегловский, Никита Захаров;

Скелетон: Сергей С. Чудинов;

Биатлон: Рикко Гросс, Николай Загурский;

Лыжные гонки: Маркус Крамер;

Керлинг: Ирина Колесникова, Василий Гудин, Даниэль Рафаэль, Сергей Беланов, Юрий Шулико;

Фристайл: Александр Долгов, Дмитрий Кавунов, Валерий Стрезов, Евгений Браиловский, Юрий Зукаль, Александр Понгильский, Николай Шимбуев, Андрей Волков, Дмитрий Марущак, Леонид Мехряков, Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык, Александр Миронов, Никита Васильев, Даниил Калачев, Петр Кордюк;

Фигурное катание: Нина Мозер, Валентина Чеботарева, Этери Тутберидзе, Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Владислав Жовнирский, Андрей Хекало, Робин Шолковы, Артур Дмитриев, Евгений Рукавицын, Сергей Дудаков, Александр Жулин, Петр Дурнев;

Хоккей: Алексей Чистяков, Александр Ведерников, Сергей Костюхин, Олег Знарок, Харийс Витолиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Санный спорт: Олег Демченко, Сергей Л. Чудинов;

Лыжное двоеборье: Антон Калиниченко;

Прыжки с трамплина: Роман Керов, Матьяж Триплат, Александр Арефьев, Евгений Плехов;

Сноуборд: Николай Биланин, Артур Злобин, Денис Салагаев, Роман Дюрин, Денис Лампартер, Ханс-Йорг Бергер, Томаш Берник, Давиде Чеккони;

Конькобежный спорт: Сергей Клевченя;

Шорт-трек: Андрей Максимов, Александр Герциков.