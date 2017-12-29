МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Олимпийские игры-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Корее.

Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать на Игры чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

– 22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили, – приводит ТАСС слова главы компании-экипировщика ZASPORT Анастасии Задориной. – Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново.

Напомним, что МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.