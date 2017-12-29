16:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Олимпийские игры-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Корее.

Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать на Игры чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

– 22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили, – приводит ТАСС слова главы компании-экипировщика ZASPORT Анастасии Задориной. – Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново.

Напомним, что МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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морпех

Вообще - то парадная форма для парадов - а какой может быть парад у полуспортсменов ОАР?

20:33

kolos249

Осталось дождаться оглашения имён "героев", которые напялят на себя это нейтральное тряпьё.

18:15

Serenky25

Зер гуд вольдемар. Зер гут.

17:38

rocky big

что не сделаешь ради бабала...засспорт продажная компания... Боско и то оказалась более порядочней, запретив использовать свой логотип на ои

16:18

Serenky25

Робы с номерами?

16:03