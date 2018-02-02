МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам 3 и 4 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам на заседании исполкома 3 и 4 февраля, информирует aroundtherings.com.
Отмечается, что изначально на повестке заседания были другие вопросы: доклады Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) и российской делегации, а также обсуждение планов по допинг-тестированию перед Играми.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
Beard
rusfed 2.0 Beard, из этих 28 в итоге поедут все те, которых ОКР запросил дополнительно. Неважно, это право они получат завтра, или снова через суд..................вернёмся к этой теме после Олимпиады!
20:01
Генри Морган
ИМХО, МОК никого уже не пустит, а разбирательства "по делу" ещё долго будут продолжаться.
18:41
Haiaxi
Пытаясь подыгрывать англосаксам в лице ВАДА, МОК теперь остался в дуpaкaх.
17:08
serzheo
Ну так а чего не пообсуждать, зарплата капает, можно и потрындеть за жизнь, где-нибудь в Майями желательно, или на Канарах.
16:47
Рюрик 09
А чё его обсуждать? Решение высшего судебного органа (а в данному случае это так) надо выполнять, а не обсуждать. Обсуждать можете своих жён и мужей.
16:36
rusfed 2.0
Beard, из этих 28 в итоге поедут все те, которых ОКР запросил дополнительно. Неважно, это право они получат завтра, или снова через суд
15:37
Beard
rusfed 2.0 Прогноз: выигравшие суд будут приглашены, а Юсков, Кулижников, Устюгов и Ко. - нет...............................ни один из 28 допингёров,с которых сняты обвинения за недостаточностью доказательств в Корею не поедут,10000 %.Это не прогноз!!!!!!!!!!!
15:33
ramires92
Господам из МОК теперь надо просчитывать свои действия,чтобы избежать финансовых и репутационных рисков для организации и себя лично.Вот пусть теперь и выясняют,что для них страшней:вонь западных СМИ , политиков,спортсменов,спонсоров или возможный финансовый ущерб и раскол всего олимпийского движения. И то,и другое решение будут воспринято в штыки противоборствующими сторонами. Опять придется на пупе вертеться и искать промежуточное решение...такая "тяжелая" работа)))
15:31
rusfed 2.0
Это прогноз на 3-4 февраля только )
15:04
rusfed 2.0
Прогноз: выигравшие суд будут приглашены, а Юсков, Кулижников, Устюгов и Ко. - нет
14:51
Brennet
…или как всё же утопить Россию любой ценой.
14:43
Kortvv
Я понимаю, что главный вопрос повестки дня - как спасти свои задницы......
14:40