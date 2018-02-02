13:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам 3 и 4 февраля

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Александр ЛЕГКОВ (в центре) и Максим ВЫЛЕГЖАНИН (слева) вернули свои награды.Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам на заседании исполкома 3 и 4 февраля, информирует aroundtherings.com.

Отмечается, что изначально на повестке заседания были другие вопросы: доклады Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) и российской делегации, а также обсуждение планов по допинг-тестированию перед Играми.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Beard

rusfed 2.0 Beard, из этих 28 в итоге поедут все те, которых ОКР запросил дополнительно. Неважно, это право они получат завтра, или снова через суд..................вернёмся к этой теме после Олимпиады!

20:01

Генри Морган

ИМХО, МОК никого уже не пустит, а разбирательства "по делу" ещё долго будут продолжаться.

18:41

Haiaxi

Пытаясь подыгрывать англосаксам в лице ВАДА, МОК теперь остался в дуpaкaх.

17:08

serzheo

Ну так а чего не пообсуждать, зарплата капает, можно и потрындеть за жизнь, где-нибудь в Майями желательно, или на Канарах.

16:47

Рюрик 09

А чё его обсуждать? Решение высшего судебного органа (а в данному случае это так) надо выполнять, а не обсуждать. Обсуждать можете своих жён и мужей.

16:36

rusfed 2.0

Beard, из этих 28 в итоге поедут все те, которых ОКР запросил дополнительно. Неважно, это право они получат завтра, или снова через суд

15:37

Beard

rusfed 2.0 Прогноз: выигравшие суд будут приглашены, а Юсков, Кулижников, Устюгов и Ко. - нет...............................ни один из 28 допингёров,с которых сняты обвинения за недостаточностью доказательств в Корею не поедут,10000 %.Это не прогноз!!!!!!!!!!!

15:33

ramires92

Господам из МОК теперь надо просчитывать свои действия,чтобы избежать финансовых и репутационных рисков для организации и себя лично.Вот пусть теперь и выясняют,что для них страшней:вонь западных СМИ , политиков,спортсменов,спонсоров или возможный финансовый ущерб и раскол всего олимпийского движения. И то,и другое решение будут воспринято в штыки противоборствующими сторонами. Опять придется на пупе вертеться и искать промежуточное решение...такая "тяжелая" работа)))

15:31

rusfed 2.0

Это прогноз на 3-4 февраля только )

15:04

rusfed 2.0

Прогноз: выигравшие суд будут приглашены, а Юсков, Кулижников, Устюгов и Ко. - нет

14:51

Brennet

…или как всё же утопить Россию любой ценой.

14:43

Kortvv

Я понимаю, что главный вопрос повестки дня - как спасти свои задницы......

14:40