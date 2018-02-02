МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам 3 и 4 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам на заседании исполкома 3 и 4 февраля, информирует aroundtherings.com.

Отмечается, что изначально на повестке заседания были другие вопросы: доклады Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) и российской делегации, а также обсуждение планов по допинг-тестированию перед Играми.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.