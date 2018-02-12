МОК обещает быстро решить проблему российских флагов на сайте Олимпиады

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил обеспокоенность в связи с появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпиады-2018. Так, например, вчера флаги появились в протоколе женского могула. Напомним, что МОК запретил российским спортсменам использовать любую государственную символику на этих Играх. Атлетов могут наказать даже за лайк фото с флагом в соцсетях.

– Этот вопрос не имеет отношения к спорту, – сказал Адамс. – Он должен быть решен очень быстро. Больше мне тут нечего сказать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Организаторы Олимпиады убрали все российские флаги с официального сайта Игр