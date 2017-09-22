МОК: "Никто из глав стран в рамках ООН не высказывал сомнений насчет Игр-2018"

МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что безопасность спортсменов является для комитета первостепенной задачей. По словам организации, подготовка к Играм-2018 идет по плану.

– Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию на корейском полуострове. Безусловно, безопасность спортсменов является для МОК первостепенной задачей. По этой же причине в последние дни в ООН мы продолжаем быть в контакте с главами государств. Ни в одном из обсуждений пока не было высказано сомнений касательно Олимпийских игр 2018 года. Мы продолжаем работать с оргкомитетом по вопросу подготовки к Играм, она идет по плану, – говорится в заявлении пресс-службы МОК, которое приводит "Р-Спорт".