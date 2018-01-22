20:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК не стал комментировать недопуск Ана на Олимпиаду-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет комментировать недопуск шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана на Игры-2018 в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что списки спортсменов, которые получат разрешение на выступление в Корее, появятся в ближайшее время.

"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной Россиине смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. 

АНомалия МОК. Русского корейца не пускают в Корею

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https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180122/1131495493.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ewerchenko

По-моему это вершина абсурда и самым лучшим ответом станет бойкот Олимпиады

20:55