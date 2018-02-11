МОК не подтвердил, что серверы Олимпиады атаковали российские хакеры

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что в настоящее время проводится расследование по поводу хакерской атаки на серверы Олимпиады во время церемонии открытия Игр. По его словам, источник сбоев будет назван в свое время.

В руководстве МОК также отметили, что атаки на серверы во время крупных турниров – достаточно обычное явление. При этом, по сообщениям СМИ, к атакам на серверы Олимпиады могут быть причастны россияне.



- Сейчас мы не будем делать никаких публичных заявлений, - цитирует Адамса Inside the Games. – Мы должны удостовериться, что системы находятся в безопасности, и им ничего не угрожает. Сейчас обсуждать детали не имеет смысла. Однако мы подготовим отчет и, думаю, сообщим все детали прессе.

Напомним, хакерская атака на серверы Олимпиады была зафиксирована во время проведения церемонии открытия Игр. В результате этого была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Организаторам пришлось отключить серверы, из-за чего временно перестал работать сайт Олимпиады.

Работа сайта была восстановлена в 8.00 (3.00 по московскому времени) в субботу. В заявлении организаторов Игр отмечается, что были выявлены некоторые некритичные проблемы, которые никак не скажутся на безопасности спортсменов и зрителей.

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