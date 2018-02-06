МОК назвал условие снятия дисквалификации с россиян до церемонии закрытия Игр

Глава рабочей группы МОК Николь Хоеверц обозначила, чем будет руководствоваться организация в случае снятия дисквалификации с российской делегации. Исходя из ее слов, на это могут повлиять также российские СМИ и болельщики. Если все сложится удачно, россияне смогут пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

– Мы будем смотреть на общий настрой, – сказала в ходе 132-й сессии МОК Хоеверц. – Это как с футбольными клубами, которые несут ответственность за поведение своих фанатов. Наши условия достаточно свободны и гибки.

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