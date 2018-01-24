18:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК: "Наша цель - не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов"

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Президент МОК Томас Бах сообщил, что подозрений в нарушении антидопинговых правил достаточно для недопуска российских атлетов до участия в Олимпиаде-2018. Накануне стал известен список российских спортсменов, не допущенных до участия в Олимпиаде. Помимо атлетов с "допинговой историей", в него вошел и ряд спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. Среди них - биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Решение принималось на основании работы комиссии под руководством Валери Фурнерон.

- Могли быть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнерон, - цитирует ТАСС Баха. - Наша цель - не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит у комиссии не было и тени сомнений.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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джей

У нас есть подозрения, что руководители МОК психически ненормальные. Что же всех их в дурдом поместить ? Ведь достаточно только подозрений.... Доказательства ведь никому не нужны.

21:10

mobile_actor

А разве Россию еще не выкинули из Интерпола?

20:59

Maestro Gendirector

почему до сих пор Следственный комитет и генпрокурор Чайка (или кто там сейчас) не выдали ордер в Интерпол на арест ТОмаса Баха и еще группы коррупционеров по подозрению в отмывании денег на Сочинской Олимпиаде? почему клоуны кремлевские бездействуют?

20:16

echo2011

"Наша цель-пригласить только тех российских спортсменов,у кого нет шансов на медали".

19:47

mobile_actor

Поскольку членство ОКР приостановлено, МОК делает большое снисхождение России приглашая хоть кого-нибудь из российских спортсменов.

19:47

Lennon

У меня тоже есть подозрение, что именно Томас Бах отравил соседскую собаку в 2007 году..... Под санкции! Запретить кормить и ждать пока не подохнет!

19:24

zeromanj

т.е. я правильно понял, что спортсмены остальных стран могут быть грязными?))

19:17

ЮКИ

мок идёт верной дорогой т.сталина 37-го года!тогда тоже даже за подозрение к стенке ставили!

19:12

NHL Phantom

Пусть сначала докажут свои подозрения, а потом уже не пускают...

18:55