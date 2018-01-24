МОК: "Наша цель - не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов"

Президент МОК Томас Бах сообщил, что подозрений в нарушении антидопинговых правил достаточно для недопуска российских атлетов до участия в Олимпиаде-2018. Накануне стал известен список российских спортсменов, не допущенных до участия в Олимпиаде. Помимо атлетов с "допинговой историей", в него вошел и ряд спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. Среди них - биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Решение принималось на основании работы комиссии под руководством Валери Фурнерон.

- Могли быть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнерон, - цитирует ТАСС Баха. - Наша цель - не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит у комиссии не было и тени сомнений.